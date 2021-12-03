Калужские приставы произвели 205 арестов имущества должников по алиментам
Калуга, 3 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. За счёт ареста и реализации имущества неплательщиков, а также других мер принудительного исполнения за 11 месяцев 2021 года калужскими судебными приставами в пользу несовершеннолетних детей было взыскано больше 227 миллионов рублей, сообщил 3 декабря ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Работу по взысканию алиментов на территории региона осуществляют 29 судебных приставов-исполнителей, у которых на 1 декабря 2021 года на исполнении находится более шести тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в пользу детей. Калужскими судебными приставами в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Так, в настоящее время все алиментщики региона ограничены в праве выезда за пределы страны, каждый второй должник ограничен в правые управления транспортными средствами.
За 11 месяцев 2021 года каждый девятый нерадивый родитель привлечен к административной ответственности, а каждый 16-й алиментщик привлечен к уголовной ответственности. Одной из самых действенных мер принудительного исполнения является арест имущества граждан-должников. За истекший период года судебными приставами региона произведены аресты имущества у 205 неплательщиков алиментов. Большую часть арестованного имущества составляют транспортные средства, также в акты описи и ареста попадали квартиры, дома, земельные участки и имущество, находящееся по месту проживания граждан.