Москва, 3 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Собственно, само по себе явление региональной страховой компании, к которым относится «АСКО-Страхование» — пережиток прошлого, как и понятие «региональный банк», заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

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«Просто в период становления новых экономических отношений на рынке оставалось огромное количество ниш, которые некому было занять.

Вот и вырастали подобные компании, которые в своем регионе могли предлагать услуги не хуже, чем компании федерального уровня.

А за счет лучших связей и более раннего старта на своих базовых территориях сумели создать определенную клиентскую базу и сеть партнеров, в частности, среди местных автодилеров, девелоперов, риэлтеров, банков.

Но со временем федеральные игроки в любом случае начинают у них выигрывать за счет эффектов масштаба и больших финансовых ресурсов. Региональным игрокам приходится работать все агрессивнее, принимать на себя большие риски.

В итоге рейтинги падают и Центробанку РФ приходится вмешиваться, чтобы не допустить худших последствий», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 3 декабря отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование».

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