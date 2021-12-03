Москва, , 15:52 — REGNUM В декабре пройдёт Международный студенческий турнир «Битва за науку» по киберспортивным дисциплинам Dota 2 и League of Legends. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

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Общий призовой фонд мероприятия составит 2 млн рублей — по 1 млн рублей на каждый вид программы. Для того, чтобы принять участие в состязании, капитанам необходимо до 5 декабря 2021 года зарегистрировать свою команду на сайте турнира, предоставив данные обо всех участниках. При этом киберспортсмены должны быть действующими студентами из одной команды и представлять одно учебное заведение.

Финал турнира «Битва за науку» пройдёт 15 декабря 2021 года. Он будет посвящён завершению Года науки и технологий в России.

Добавим, что организатором турнира выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Мероприятие пройдёт при содействии Федерации компьютерного спорта города Москвы, университета «Синергия», а также киберспортивного оператора GIG.ME.

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