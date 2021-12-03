Подгорица, 3 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Средние ликвидные активы банков в Черногории в сентябре 2021 гожа составили 1,42 миллиарда евро, что на 1,9 процента ниже, чем в августе.

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Средние ликвидные активы в сентябре были на 46,7 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года года. Коэффициенты ликвидности банковской системы в целом на дневном и десятилетнем уровнях были выше установленных минимумов. Совокупный капитал банков на конец сентября составил 628,7 миллиона евро и уменьшился на 0,2 процента в месячном исчислении и увеличился на 1,6 процента в годовом исчислении.