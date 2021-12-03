Варшава, 3 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в статье, опубликованной на портале TVP.Info, обвинил Россию в «применении средств для дестабилизации ситуации и экономики Европы и Украины с помощью газа».

Флаг Польши

»Россия в своих действиях против Европы, особенно Центрально-Восточной Европы, на протяжении многих лет использует различные инструменты, которые зачастую сложно идентифицировать. Ведь, на первый взгляд, они имеют мало общего с агрессией в отношении другого государства. И только взгляд с определенной дистанции и принятие более широкой перспективы позволяет увидеть реальные опасности, вытекающие из целей и агрессивной природы российских действий», — считает польский чиновник.

Жарин указывает, что «одним из таких способов давления является транзит газа».

«Россия неустанно стремится к ограничению роли Украины как транзитного государства для поставок российского газа в Европу. А последние шаги, предпринятые Россией, выглядят попыткой создания на Украине реального энергетического кризиса. Этой цели служат старания Москвы отрезать эту страну от разных источников поставок энергосырья», — заключает Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Россию выживают с газового рынка Европы из-за давления США в условиях дефицита топлива в Старом Свете.