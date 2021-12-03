Рига, , 15:32 — REGNUM

Уборка снега Rostov-gorod.ru

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В максимально снежный день на уборке улиц Риги бывает задействована вся без исключения техника и привлечены все бригады коммунальных служб. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал латвийскому «Радио 4».

По его словам, если чистка в обычный зимний день обходится рижанам в 40 000 евро, то в такой день, как 2 декабря, когда выпавшие осадки превысили месячную норму, — в 300 000 евро.

«Такой день, как сегодня, обходится рижанам в 300 тысяч евро. Это очень большие суммы. Поэтому мы очень тщательно смотрим на это все. Если бы сегодня выпало 30 сантиметров снега, Риге бы это обошлось в полмиллиона евро, поскольку этот снег нужно было бы еще и вывезти», — заявил Стакис.

Он добавил, что уборка 1 737 рижских улиц проходит поочередно — от важнейших шоссе до второстепенных и внутриквартальных дорог. Стакис признал, что уборка улиц от снега — не дешевое удовольствие, и мэрии приходится постоянно считать подобные расходы, чтобы не превысить выделенный лимит.

Ежедневная уборка улиц Риги проводится67 единицами техники, в наличииу которых 5500 тонн соли и 3000 тонн песчано-соляной смеси, которые пополняютсяв зависимости от погоды.