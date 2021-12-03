Москва, , 15:32 — REGNUM В России одежда и обувь могут продолжить расти в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил представитель бизнес-омбудсмена Татарии, директор швейного производства, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2021 году данные виды товаров подорожали на 15%.

Одежда

«Рост цен на трикотажное сырье в IV квартале 2021 составил около 30%. Так как в себестоимости готовых изделий затраты на сырье составляют почти треть, вполне обоснован рост розничных цен на 10%. И они будут расти дальше, если сырье продолжит дорожать, — сказал Кузнецов. — Зависимость РФ от одежды, поставляемой из-за границы, огромная — доля импорта в ее розничных продажах доходит до 80%. Это связано в первую очередь с тем, что в РФ недостаточно развито производство собственных тканей и фурнитуры. Поэтому Россия не сможет полностью переключиться на отечественное производство и отказаться от импорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, единственным преимуществом РФ в производстве одежды назвали низкую стоимость оплаты труда.