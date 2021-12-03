Минск, 3 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Ключевым вопросом совещания 3 декабря во дворце президента Белоруссии стало противодействие международным санкциям. Александр Лукашенко обратил внимание на деятельность правительственного антикризисного штаба по противодействию санкциям и потребовал минимизации эффекта от инициированных ЕС и США ограничительных мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко заявил, что «так называемыми санкциями» должен заниматься созданный в правительстве «так называемый антикризисный штаб». При этом заниматься противодействием санкциям этот штаб должен «принципиально, без волокиты, чётко, по-военному», подчеркнул руководитель постсоветской республики.

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Напомним, 2 декабря ЕС, США, а также Канада и другие их партнёры заявили о расширении санкций в отношении официального Минска. Они не признают итогов белорусской президентской кампании 2020 года и Александра Лукашенко — законным президентом Белоруссии (бессменно правит с 1994 года). МИД Белоруссии в ответ на пятый пакет санкций ЕС снова пообещал адекватный и эффективный ответ.