Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Закон об иностранных агентах нужно поправить, чтобы он отвечал тем целям, ради которых был принят, и не нарушал права людей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 декабря на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Kremlin.ru Владимир Путин и Элла Памфилова

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Глава государства отметил, что знаком с позицией Памфиловой: практику применения этого закона нужно изучить и внести определённые коррективы. Тогда закон будет отвечать тем целям, ради которых его принимали.

Памфилова согласилась, что закон требует упорядочивания, он должен стать эффективнее, стать точечным, целенаправленным, адресным. Он не должен бить по тем, кто этого не заслуживает.

«[Чтобы] не нарушал права граждан», — добавил Путин.

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