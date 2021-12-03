Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону перевыполнен план по вакцинации от гриппа. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Вирус гриппа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы выполнили план по вакцинации от гриппа более, чем на 100%! Изначально планировалось, что иммунизацию пройдут 60% населения, а прошли — почти 64%», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В прививочной кампании приняли участие более 710 тыс. ростовчан. Для иммунизации населения медики использовали две вакцины — «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».