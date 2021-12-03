Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали директора и врача, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба СГБ.

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«В ходе расследования, было установлено, что этот факт не носил разовый характер, и обвиняемые систематически регистрировали в системе Национального центра по контролю за заболеваниями (NCDC) невакцинированных лиц путём изготовления поддельных документов», — говорится в сообщении.

В СГБ призвали жителей, которые получили таким образом справки о вакцинации, сообщитьв правоохранительные органы. В этом случае их обещают освободить от уголовной ответственности.

Напомним, большинство жителей Грузии не проявляют интерес к вакцинации от COVID-19. За восемь месяцев прививочной кампании полный курс вакцинации прошло около 35% взрослого населения. С 1 декабря в республике запрещено пускать в большинство общественных заведений без ковид-паспорта.

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