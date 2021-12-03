Москва, , 15:29 — REGNUM То, что ради доплат за работу во вредных условиях, а то и вовсе для того, чтобы сохранить рабочее место, шахтеры соглашаются на нарушение норм безопасности, следствие общей ситуации в угольной отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

«С советского времени занятость в отрасли сократилась в разы — отчасти из-за того, что часть видов сырья стало выгоднее импортировать, отчасти из-за прихода новых технологий.

А сами по себе шахтерские населенные пункты изначально существовали как моногорода — там найти какую-то другую работу очень сложно. Да и занятость во многих других сферах, в частности, в сельском хозяйстве, которым традиционно занималось население окружающих территорий, сокращается.

Если даже руководству страны удастся директивно заставить руководство шахт повысить нормы оплаты труда шахтеров, это приведет к тому, что конкуренция за места на шахтах только возрастет. И возможности для стремящихся снизить расходы предпринимателей и менеджеров шантажировать сотрудников увольнением вырастут.

В то же время, для инвесторов, рассматривающих для себя возможность инвестировать в добычу полезных ископаемых, повышение расходов на персонал в России будет дополнительным аргументом для того, чтобы вкладываться в добычу в тех странах, где рабочая сила дешевле, а государство не столь озабочено сохранением жизни и здоровья рабочих. Или увеличивать уровень механизации.

То есть проблема безработицы среди шахтеров только обострится, открывая возможности для новых злоупотреблений. Людей станут нанимать на шахты по различным нелегальным схемам, делить одну зарплату на несколько человек и т.д.

Для полноценного решения проблемы умирающих шахтерских поселений нужны какие-то более масштабные проекты, которые обеспечат людям занятость, но при этом позволят сохранить рентабельность добывающих предприятий на конкурентоспособном уровне.

Теоретически, такие проекты должны подразумевать развитие перерабатывающих предприятий, транспортной инфраструктуры.

Возможно, и само население этих поселков для более гибкого использования трудовых ресурсов могло бы быть переселено в новые города, транспортные возможности которых позволяли бы выбирать место работы на большей территории», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу, ознакомившись с системой оплаты труда шахтёров 2 декабря во время онлайн-совещания по ситуации в угольной отрасли.

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