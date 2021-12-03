Выборг, Ленинградская область, 3 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Выборгский судостроительный завод спустил на воду четвертый траулер-процессор «Карское море», тем самым завершив проект КМТ01. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба Выборгского судостроительного завода Церемония спуска на воду траулера «Карское море»

«Непростым был период строительства, условия и технические задачи, которые стояли перед Выборгским судостроительным заводом. Но, тем не менее, сегодня мы спускаем на воду четвертое судно, крайний траулер этой серии», — заявил генеральный директор верфи Александр Соловьёв.

Рыболовный траулер «Карское море» заложили почти три года назад, 28 декабря 2018 года. Судно представляет собой четвертый, завершающий траулер в рамках судостроительного проекта КМТ01. Судно оснастили фабрикой по переработке и заморозке готовой продукции. Первые два судна уже переданы заказчику в лице Архангельского тралового флота.