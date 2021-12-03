Каир, 3 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Эксперты по правам человека ООН призвали к освобождению активистов египетской оппозиции, находящихся в заключении. Об этом 3 декабря сообщает Middle East Monitor.

ООН

В ООН считают, что правительство Египта использует недавно введённые контртеррористические меры для того, чтобы принять ограничительные меры против активистов гражданского общества, юристов, журналистов и правозащитников.

Члены организации намерены добиваться освобождения ряда блоггеров и журналистов, обвинённых в распространении ложных новостей, которые могли представлять угрозу национальной безопасности.

«Системное оправдание таких вопиющих мер под предлогом выполнения резолюций Совета Безопасности ООН представляет собой серьезную угрозу законности международных норм борьбы с терроризмом, защите прав человека и основных свобод, а также прочному миру и стабильности в Египте», — отмечается в заявлении экспертов ООН.