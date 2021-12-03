Волгодонск, Ростовская область, , 15:27 — REGNUM В Ростовской области подал в отставку глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте мэрии 2 декабря.

Портфель министра Дарья Драй © ИА REGNUM

«Данное решение продиктовано состоянием здоровья. Виктор Мельников отметил, что в силу данных обстоятельств не может впредь выполнять обязанности главы администрации с полной отдачей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что сити-менеджер Волгодонска был задержан в ноябре 2020 года. Мельников был арестован, затем освобождён из-под стражи под залог. В мае 2021 года стало известно, что материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий, фигурантом которого является чиновник, переданы в суд.

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