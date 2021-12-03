Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Закон об иностранных агентах следует откорректировать. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Да, Вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный… и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает», — ответила Памфилова.

Путин отметил, что знает о позиции главы ЦИК по закону — чтобы «внимательно его посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы.».