Женева, Швейцария, , 15:26 — REGNUM В настоящее время у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет информации о летальных исходах, связанных со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 3 декабря заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом «омикрон». Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей», — сказал он.

Также официальный представитель ВОЗ добавил, что в результате этого у организации будет больше данных о числе заразившихся новой разновидностью вируса и выразил надежду на то, что не появится информация об умерших из-за нового штамма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 32930 случаев.