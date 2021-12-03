Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Иностранные агенты не были поражены в правах на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, я хотела бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражён в правах», — заявила Памфилова.

«В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие — и наблюдали, и освещали», — указала она.