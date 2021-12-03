Париж, 3 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Флоренс Парли поприветствовала «исторический контракт» на поставку 80 истребителей Rafale в ОАЭ, сообщает Le Parisien.

Vitaly V. Kuzmin Rafale

«Контракт укрепляет более прочное, чем когда-либо ранее стратегическое партнерство, и напрямую способствует региональной стабильности», — заявила глава Минобороны Франции.

Имея заказ на 80 истребителей Rafale и чек, который, по данным Елисейского дворца, составит 17 млрд евро, французский авиапромышленный концерн Dassault подписал свой самый крупный контракт. У концерна уже есть пять зарубежных заказчиков: Катар (36 самолетов), Индия (36 самолетов), Египет (30 самолетов), Греция и Хорватия.

Истребители начнут поставлять в 2027 году. Они заменят истребители Mirage 2000−9, приобретенные ОАЭ в 1998 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил о трёх вопросах, которые глава государства поднимет во время визита в ОАЭ.