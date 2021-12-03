Минск, , 15:20 — REGNUM Ситуация с государственным долгом Белоруссии и планами по его погашению обсуждалась отдельным вопросом 3 декабря на совещании под председательством Александра Лукашенко. Мероприятие было посвящено работе экономики в 2021 году и проектах прогноза развития постсоветской республики на 2022 год, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая в президентском дворце, Лукашенко заявил: «Белоруссия всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию».

Он также высказал озабоченность предложениями по изменению налогового законодательства в 2022 году, спросив чиновников: «Насколько они отработаны и какова реакция в обществе на эти предложения?».

Читайте новости сюжета:Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, республиканский бюджет Белоруссии на 2022 год снова сформирован дефицитным. Правительство Белоруссии намерено продолжать повышение налоговой нагрузки и расплачиваться по старым долгам новыми заимствованиями. Основным кредитором Белоруссии выступает Россия.