3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы российского МИД по поводу того, что США нужно использовать для урегулирования ситуации на Украине.

Артур Савин, , 19:35 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ о том, что нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Руководство США пора привлекать к международному военному трибуналу и к остальным международным судам за все их преступления. Зачем они нужны? Что они там собираются урегулировать? Им война нужна, а не мир», — считает Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что о судьбе Украины можно общаться только с США, ведь они единственные являются полноправными хозяевами этой территории.

«Без США в этом вопросе действительно никуда, потому что они настоящие хозяева Украины — и только с ними нужно говорить. Зеленский признал Байдена потомком киевских князей, кстати. Так что уж с кем необходимо разговаривать об Украине, так это точно не с руководством этой страны», — указывает Батыр Ш.

Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021 President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские власти слушаются только команды из-за океана, поэтому Вашингтон сможет вразумить свою сошедшую с ума марионетку.

«Давно пора США напомнить Украине о выполнении Минских соглашений и выставить им свои любимые санкции за неисполнение. Вместо поставок оружия Украине нужно помочь разумом», — поделилась своим мнением Яна С.

Часть людей полагает, что только Минские соглашения могут быть ориентиром для выстраивания взаимоотношений России и США по поводу Украины.

«Ни на букву от минских договоренностей нельзя отходить. Тыкать всех носом в подпись Порошенко. Соскочить не получится. «Что написано пером, не вырубить топором, как говорится», — отмечает Алексей Н.

Ряд пользователей указывает на то, что США действительно могут включиться в урегулирование ситуации в Донбассе, но всё это, так или иначе, может закончиться кровопролитием, ведь у Вашингтона нет задачи, чтобы на Украине воцарился мир.

«К сожалению, США уже всё решили по ДНР и ЛНР. Сейчас они отвлекают внимание от приготовлений к нападению ВСУ. Мол, всё хотим решить мирно. Но действовать-то в конечно счёте будет Украина. А они скажут потом: «Ну, не получилось мирно. Украина решила иначе», — предупреждает Иван Г.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

Нашлись и те, кто убежден, что США верить нельзя, потому что это патологические вруны, не отвечающие за свои слова и готовые разорвать любые заключённые ранее соглашения.

«А откуда такое доверие к Соединённым Штатам? Разве это не они организовали майдан на Украине? Разве не они санкции против России вводили? С какой стати им сейчас вдруг начать нам помогать? Для чего им нужен мир на Украине? Все эти бесконечные вопросы упираются в одно — США врут, и урегулировать конфликт в Донбассе они не собираются», — уверен Арсений У.

Напомним, 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции на полях совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме о том, что нужно использовать возможности США для урегулирования ситуации на Украине, учитывая, что именно Вашингтон оказывает решающее влияние на режим в Киеве.