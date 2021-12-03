Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM На площадке по сбору снега в Петербурге погиб рабочий, в настоящий момент спасатели извлекают тело погибшего. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Снежные» пункты петербургского Водоканала утилизируют снег Vodokanal.spb.ru

Несчастный случай с работником ГУП «Водоканал» произошел в 14:22 мск на площадке по сбору снега на улице Краснопутиловская, 69, это здание бизнес-центра.

«Спасатели проводят работы по извлечению тела погибшего. Причины и обстоятельства выясняются», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что Водоканал занимается утилизацией собранного на улицах Петербурга снега.