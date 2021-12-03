Калуга, 3 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Калуге 3 декабря, в День Неизвестного солдата, в память о погибших воинах областной министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин и начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина представили второй том сборника «Письма с фронта». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области Второй том сборника «Письма с фронта»

В мероприятии приняли участие представители ветеранских, общественных, образовательных организаций, а также органов власти региона. Говоря о значимости сохранения исторической памяти, Олег Калугин отметил важность памятной даты — Дня Неизвестного солдата — и актуальность изданного сборника писем. П

роект «Письма с фронта» реализуется при поддержке министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области. Первый том сборника вышел в 2020 году. В новом издании содержатся около двухсот писем калужан с фронтов Великой Отечественной войны. Все они публикуются впервые. В своих письмах бойцы рассказывают родным, близким и друзьям о фронтовой повседневности, чувствах, мыслях и переживаниях, обращаются с просьбами к руководителям государственных органов, в областной и районные комитеты партии. В сборник также вошли редкие фрагменты документов и фотографии. Материалы для издания были предоставлены государственными архивами области, краеведами и образовательными учреждениями региона. Часть тиража сборника была передана ветеранским и общественным организациям.

«Опубликованные фрагменты человеческой памяти вызывают чувство сопричастности к великой истории нашей страны, написанной судьбами и тяжелыми испытаниями военного поколения. И каждый из нас испытывает глубокую благодарность тем, кто отстоял наше право на жизнь», — отметил Олег Калугин.

Калужская область является исторической родиной организованного поискового движения России. Более тридцати лет на территории региона традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 45 тысяч погибших защитников Отечества. Установлены имена свыше пяти тысяч солдат и офицеров Красной армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.