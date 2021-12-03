Минск, 3 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Бюджет Белоруссии на 2022 год формируется дефицитным и сокращение госрасходов при этом необходимо. Об этом 3 декабря заявил Александр Лукашенко 3 декабря в ходе совещания по работе экономики в 2021 году и проектах прогноза развития постсоветской республики на 2022 год, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Проект бюджета на 2022 год формируется дефицитным, констатировал Лукашенко, отметив: «С одной стороны, понятно почему. Мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Но с другой, вопрос — все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море. Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план. Есть ли источники на покрытие дефицита? Не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств?».

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«На практике для нас это значит, что потребуется усилить дисциплину и гибкость: переориентироваться на дружественные торговые и финансовые рынки, не обращая внимания на выпады Запада», — отметил Александр Лукашенко.

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