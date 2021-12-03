Москва, 3 декабря 2021, 15:17 — REGNUM В регионы России было направлено более 1,2 млн доз вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее центре в центре «Вектор» оценили эффективность вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против штамма «Омикрон».
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