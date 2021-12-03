Москва, 3 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Первым космонавтом из Белоруссии, который отправится на Международную космическую станцию, может стать девушка. Об этом 3 декабря заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку», — сказал глава госкорпорации.

По словам Рогозина, ожидается, что российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сможет ознакомиться с конкретной кандидатурой после отбора в Белоруссии в первом квартале 2022 года.

Планируется, что полёт состоится в 2023—2024 годы.

Напомним, в начале ноября на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова отправить на Международную космическую станцию белорусского космонавта. По его словам, вопросы его подготовки в ближайшее время обсудят Роскосмос и Академия наук Белоруссии.