София, 3 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Сотни противников карантинных мер собрались 3 декабря у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в Софии с требованием отменить так называемые «Зеленые сертификаты» (документы об отсутствии коронавирусного заражения) и запретить принудительную вакцинацию населения от COVID-19. Об этом 3 декабря сообщила софийская газета «Труд» со ссылкой на источники.

Протест

По словам очевидцев, демонстранты блокировали центральный вход в корпус парламента и попытались помешать ряду народных депутатов попасть на рабочие места. При этом активисты скандировали лозунги «Нет — прививкам!» и «Долой карантин!». После того, как полиция оттеснила протестующих от парламентского здания, акция продолжилась у памятника Царю-Освободителю в центре Софии. Сообщений о столкновениях и задержаниях в ходе указанной акции не поступало.

Напомним, обязательная вакцинация в Болгарии действует только для отдельных категорий работающих граждан, включая медиков, учителей и чиновников. В министерстве здравоохранения Болгарии подчеркивают, что для введения тотальных карантинных мер в стране нет необходимости.