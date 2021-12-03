Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Последние выборы в Госдуму отличились высоким уровнем конкуренции. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«На этих выборах была очень высокая — не просто высокая, а реальная конкуренция. Партий было не менее, чем в 2016 году, также 14. На региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты. И отказов было в три раза меньше», — заявила Памфилова.