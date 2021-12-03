Бишкек, 3 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Социальный фонд Киргизии планирует учредить собственный банк. Об этом заявил председатель фонда Бактияр Алиев на брифинге сегодня, 3 декабря.

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По его словам, сейчас соцфонд предоставляет деньги, которые лежат на его накопительных счетах, банкам под депозиты со ставкой в 10% — 12% годовых. А те, в свою очередь, выдают их гражданам в виде займов, имея с них чистый доход в размере от 5% до 15%.

«Мы бы хотели создать свой социальный банк с самой разветвленной сетью и самостоятельно выдавать кредиты, в том числе ипотечные. Это было бы выгодно и соцфонду, и потребителям — из-за более низких процентов», — подчеркнул Алиев.

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