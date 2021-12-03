Мурманск, , 15:13 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+72) и Кандалакшский район (+42). Всего на лечении находятся 16 379 жителей региона.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2577.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 32 930 заболевших ковидом.