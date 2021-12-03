Ташкент, 3 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Узбекистан начал поставки упакованных сухофруктов и орехов в Китай. Об этом сообщает 3 декабря Подробно.уз.

(сс) Stefan Munder Сухофрукты

По данным журналистов, Узбекистан поставляет в Китай несколько видов этой продукции — арахис, грецкий орех, абрикосовые косточки, сушёный абрикос, чернослив и сушёный виноград.

При этом, сообщает издание, доля Узбекистана в общем импорте изюма в КНР составляет более 40% (первое место среди мировых экспортёров).

«Однако, здесь стоит заметить, что китайские компании приобретают продукцию в развесном виде», — говорится в публикации.

Отмечается, что первая поставка упакованных сухофруктов из Узбекистана в Поднебесную стала возможной благодаря инициированным посольством Узбекистана в КНР маркетинговым и выставочным мероприятиям в крупных городах, а также длительным переговорам с импортёрами, в том числе по согласованию образцов продукции, наносимого стикера и дизайна упаковки.