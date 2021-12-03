Тбилиси, 3 декабря 2021, 15:16 — REGNUM Мэрия Тбилиси пока не планирует демонтировать крест, установленный возле парламента Грузии протестующими против ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Каха Каладзе.

Пресс конференция нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Партия «Грузинская мечта». 2017. Грузия
Пресс конференция нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Партия «Грузинская мечта». 2017. Грузия
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Он прокомментировал слухи, что крест якобы планировали убрать сегодня, 3 декабря. Градоначальник сообщил, что мэрия совместно с Грузинской православной церковью рассматривает замену креста на памятный знак в честь погибших при разгоне митинга оппозиции 9 апреля 1989 года.

«Будет подготовлен проект, чтобы мы никогда не забыли эти дни и этих людей. Эта конструкция останется до осуществления нового проекта», — сказал Каладзе.

Напомним в Тбилиси 5 июля представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники ГПЦ и другие противники ЛГБТ-пропаганды вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван. В ходе протестов часть активистов сняли флаг Евросоюза возле парламента, а на его ступенях закрепили крест высотой около 2,5 метров. ЛГБТ-сообщества выступают за то, чтобы его демонтировали.