Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Мэрия Тбилиси пока не планирует демонтировать крест, установленный возле парламента Грузии протестующими против ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Каха Каладзе.

Пресс конференция нового мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Партия «Грузинская мечта». 2017. Грузия 41.ge

Он прокомментировал слухи, что крест якобы планировали убрать сегодня, 3 декабря. Градоначальник сообщил, что мэрия совместно с Грузинской православной церковью рассматривает замену креста на памятный знак в честь погибших при разгоне митинга оппозиции 9 апреля 1989 года.

«Будет подготовлен проект, чтобы мы никогда не забыли эти дни и этих людей. Эта конструкция останется до осуществления нового проекта», — сказал Каладзе.

Напомним в Тбилиси 5 июля представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники ГПЦ и другие противники ЛГБТ-пропаганды вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван. В ходе протестов часть активистов сняли флаг Евросоюза возле парламента, а на его ступенях закрепили крест высотой около 2,5 метров. ЛГБТ-сообщества выступают за то, чтобы его демонтировали.