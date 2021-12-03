Москва, 3 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Смысл сделки холдинга USM и группы «СОГАЗ» — в приобретении пакета в крупнейшей российской медийной площадке, охватывающей все население страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Https://vk.com/fest VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)

«МФ Технологиям» принадлежало 57% голосов собрания, что составляет лишь 4,8% акций. Исходя из 45% участия, означает, что меняют владельца лишь 2,2% акций.

«СОГАЗ» покупает один из крупнейших и перспективных медийных российских активов, и, вероятно, недорого.

VK (ранее Mail.ru Group) наличие такого акционера поможет превратиться в более зрелую компанию, которая прислушивается и к фондовому рынку.

Рынок будет меньше бояться непредсказуемых действий акционера, который, владея лишь 4,8% акций, фактически полностью контролировал акционерное общество.

Вероятно, теперь компания будет больше внимания уделять мнению фондового рынка и всех владельцев акций, а не только ключевого акционера», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет акций VK (ранее Mail.ru Group), принадлежавший холдингу USM, продан группе «СОГАЗ».

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