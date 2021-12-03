Москва, 3 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Телевизионное шоу «Голос», наставником в котором был певец и композитор Александр Градский, посвятили его памяти. Об этом ведущий Дмитрий Нагиев заявил в эфире нового выпуска программы на Первом канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Александра Градского в фойе театра «Градский Холл»

По словам ведущего, Градский продолжал поддерживать свою команду, даже когда плохо себя чувствовал. Музыкант считал это своим долгом, а команда проекта считает долгом показать то, над чем он работал.

«Не человек ушёл из жизни — ушёл из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга», — заявил Нагиев.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище, церемония прощания прошла в театре «Градский Холл».

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