Каракол, Киргизия, 3 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Более 150 учащихся старших классов школ Иссык-Кульской области приняли участие в пешем марше против насилия среди подростков, состоявшемся в Киргизии, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 3 декабря.

Journeys On Quest Киргизия

Школьники прошлись по центральным улицам города Каракола с плакатами и воздушными шарами оранжевого цвета, символизирующими борьбу против насилия — для того, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости не проявлять безразличие к судьбе подрастающего поколения.

После этого милиционеры побеседовали с подростками о пагубном влиянии на жизнь участия в криминале и провели экскурсию в центре помощи детям, попросив их рассказать сверстникам о мерах противодействия насилию среди подростков.