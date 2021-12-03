Москва, , 15:10 — REGNUM В РФ уже прошел основной этап перевода сотрудников на удаленную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве вырос спрос на аренду офисных помещений.

Офис

«Улучшается качество предложений на рынке. Новые офисные помещения сдаются в более удобных местах с развитой инфраструктурой, которая в том числе может видоизменяться по своему целевому назначению, что как минимум не снижает капитализацию объекта, а также является дополнительным фактором в пользу инвестирования средств гражданами, — сказал Лавров. — Плюс срабатывает отложенный эффект, когда после пандемии люди хотят работать в офисных помещениях и в коллективе».

Как подчеркнул эксперт, все эти факторы характерны и свойственны только для крупных городов России.

«Безусловно, фактор удаленной работы влияет на стоимость офисной недвижимости. Но основной этап вывода сотрудников на удаленную работу прошёл, поэтому рынок адаптировался к изменениям», — сказал Лавров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постепенное восстановление экономики РФ назвали причиной того, что в России растёт спрос на офисные помещения.

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