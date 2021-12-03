Москва, , 15:10 — REGNUM В 2021 году мировой рост цен на пшеницу бьет все рекорды, но исторический пик ожидается весной 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные ФАО ООН о росте мировых цен на продовольствие из-за ситуации с пшеницей и молоком.

Пшеница Hans

«Мировой рост цены на пшеницу в 2021 году бьёт все рекорды. Цена на пшеницу в 2020 году на старте уборки составляла 120 евро за тонну. Максимальная цена весной достигала 220 евро за тонну. В этом году уже на старте 170 евро за тонну, а к настоящему моменту — чуть больше 300 евро за тонну. Это уже исторический максимум цены за все предыдущие годы. Но это еще не окончательный пик. Исторический пик ожидается весной, — сказал Ермоленко. — Конечно же, в погоне за большей прибылью экспортеры будут вывозить пшеницу из РФ, тем самым повышая и внутреннюю цену».

С молоком, по словам эксперт, немного другая ситуация.

«Дело в том, что 20% состава корма молочных коров составляет пшеница. И сумма, потраченная на пшеницу, будет составлять 50−60% от общей стоимости кормовой базы. Соответственно, себестоимость молока очень сильно зависит от стоимости пшеницы. Такая же ситуация и с сырами, и с мясом, и с мукой, а соответственно, и с хлебобулочными изделиями, с искусственно выращенной рыбой и молочными изделиями. Практически во всех продуктах и продуктовом сырье, за исключением овощей и фруктов, присутствует пшеница или продукт, полученный из нее, — сказал Ермоленко. — И конечно, если пшеница на мировом рынке дорожает, автоматически до 70% стоимости практически всех наших блюд в большей или меньшей степени так же вырастут в цене».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ФАО ждут рекордного роста мировых цен на продовольствие.

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