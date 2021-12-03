Грузия, 6 октября, 2006, 10:22 — ИА Регнум. За первые 9 месяцев 2006 года в качестве сборов за разрешения, выдаваемые на деятельность в сфере игрового бизнеса, в бюджет Грузии было мобилизовано, в совокупности, 13 млн. 211 тыс. лари (около $7,6 млн.), сообщили ИА REGNUM в министерстве финансов Грузии.

По информации министерства, за период с января по сентябрь было выдано 725 разрешений на организацию азартных и других игр. Из общего числа 511 разрешений - на обустройство салонов игровых автоматов (в бюджет было, соответственно, перечислено 2 млн. 044 тыс. лари), 177 разрешений - на открытие тотализаторов (1 млн. 062 тыс. лари), 25 разрешений - на организацию поощрительных лотерей (75 тыс. лари), 9 разрешений - лото (27 тыс. лари), 1 разрешение - "бинго" (3 тыс. лари). Наибольшая сумма была мобилизована по линии сборов за разрешения на открытие казино - 10 млн. лари за 2 таких разрешения.

Выплата сборов за разрешения в сфере игрового бизнеса регулируется законом Грузии "О сборах за лицензии и разрешения". В соответствии с этим законом, получение права на организацию поощрительных розыгрышей, лото и "бинго" обходится в 3 тыс. лари ($1,7 тыс.), на обустройство салонов игровых автоматов - в 4 тыс. лари ($2,3 тыс.), тотализаторов - в 6 тыс. лари ($3,5 тыс.). Разрешение на открытие казино на всей территории Грузии - за исключением 5 районов - стоит 5 млн. лари ($2 млн. 876,9 тыс.). Сбор за обустройство казино в Батуми, Кобулетском, Боржомском районах и территории, прилегающей к Базалетскому озеру (Душетский район), составляет 250 тыс. лари ($143,8 тыс.), а в Цхалтубо - отменен вообще.