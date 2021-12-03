Москва, 3 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В России стоимость мандаринов зависит от особого фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал информацию о росте цен на мандарины в РФ.

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«В случае с мандаринами действует особый фактор, который называется культура потребления, — сказал Мурзаев. — Вообще в год в Россию завозят около 800 тысяч тонн этих плодов. Причем крупнейший поставщик — это отнюдь не Абхазия, а Турция. Если говорить об Абхазии, то в прошлом году объем импорта мандаринов из этой республики составил около 50 тыс. тонн, и это был очень хороший урожай, который случается далеко не каждый год. В этом году ввезут намного меньше — примерно около 30 тыс. тонн. Но что в прошлом году, что в этом импорт из Абхазии не дотягивает даже до 10% от общего объема поставок данного плода в Россию».

Как подчеркнул экономист, повышенный спрос при невозможности увеличить объем производства приводит к росту цен.

«Поэтому рост цен на мандарины вполне возможен с учетом, что импортируемые из других стран цитрусовые так же дорожают, — сказал Мурзаев. — А дорожают они по вполне понятным причинам, по которым дорожает все продовольствие на мировом рынке: рост цен на удобрения, энергоносители, транспортировку, хранение и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия ограничила ввоз турецких лимонов.