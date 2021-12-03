Бейрут, 3 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Глава министерства информации Ливана Джордж Кардахи объявил о своей отставке. Об этом 3 декабря сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, Кардахи был вынужден покинуть свой пост из-за дипломатического скандала.

Ранее министр дал интервью, в котором раскритиковал державы Персидского залива за их агрессию против мирного населения Йемена. Это заявление привело к обострению в отношениях между Саудовской Аравией и Ливаном.

Со слов Кардахи, саудовские власти обратились к правительству Франции с просьбой помочь в урегулировании кризиса. В качестве главного условия для начала переговоров, Эр-Рияд потребовал отставки министра.

«Моя отставка сделала возможным улучшение отношений Ливана со странами Персидского залива. Интересы моей страны и моей семьи выше моих личных интересов, а интересы ливанцев важнее моей министерской должности, поэтому я решил оставить свой пост», — заявил Кардахи.