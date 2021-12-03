Красногорск, 3 декабря 2021, 15:14 — REGNUM На улице Академика Легостаева в подмосковном Королеве начинается строительство нового детского сада. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.
Учреждение будет рассчитано на 250 мест. Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, при разработке проекта детсада учтены все условия, необходимые для всестороннего развития и безопасности детей.
«Помещение детского сада рассчитано на 10 групп. Общая площадь здания 3,7 тыс. кв м. Срок окончания строительства — 2023 год», — сказал Локтев.
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