Красногорск, , 15:14 — REGNUM На улице Академика Легостаева в подмосковном Королеве начинается строительство нового детского сада. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учреждение будет рассчитано на 250 мест. Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, при разработке проекта детсада учтены все условия, необходимые для всестороннего развития и безопасности детей.

«Помещение детского сада рассчитано на 10 групп. Общая площадь здания 3,7 тыс. кв м. Срок окончания строительства — 2023 год», — сказал Локтев.

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