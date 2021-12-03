Красногорск, 3 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. На улице Академика Легостаева в подмосковном Королеве начинается строительство нового детского сада. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Учреждение будет рассчитано на 250 мест. Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, при разработке проекта детсада учтены все условия, необходимые для всестороннего развития и безопасности детей.

«Помещение детского сада рассчитано на 10 групп. Общая площадь здания 3,7 тыс. кв м. Срок окончания строительства — 2023 год», — сказал Локтев.