Черкесск, 3 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о подготовке террористического преступления. Оно возбуждено сотрудниками регионального управления ФСБ после проведения контртеррористической операции в Карачаевском районе 26 ноября, когда были ликвидированы двое бандитов. У них при себе имелось, кроме оружия и боеприпасов, самодельное взрывное устройство.

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Нейтрализованные силовиками бандиты планировали совершить теракт на территории региона. В ходе расследования уголовного дела по факту подготовки к совершению преступлений террористической направленности были задержаны лица, осведомленные о подготовке преступлений террористической направленности, пишет «Интерфакс».

При обыске у задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и флаг международной террористической организации. Следствие по делу о попытке совершения теракта и о содействии террористической деятельности, а также организации этой деятельности и участии в ней продолжается.

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