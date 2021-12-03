Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Бас-гитарист и вокалист группы Blink-182 Марк Хоппус признался, что случайно сообщил подписчикам о своём тяжёлом заболевании. Об этом 3 декабря пишет BuzzFeed.

Группа Blink-182 Скриншот с YouTube

По словам Хоппуса, пост о лечении рака, который он опубликовал в историях Instagram-аккаунта, предназначался только для близких ему людей. Однако он случайно сделал снимок после химиотерапии доступным для всех подписчиков.

Хоппус забыл выбрать специально составленный им список «Лучшие друзья» при выкладывании снимка. Из-за этого ему пришлось публично признаться в том, что он болен раком.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Хоппус сообщил о том, что болен раком. Позже, в сентябре, он рассказал о том, что ему удалось вылечиться благодаря курсам химиотерапии.

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