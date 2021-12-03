Тюменская область, 3 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Армизонском районе Тюменской области 17-летняя нетрезвая школьница рано утром 3 декабря на автомобиле «Тойота Карина» въехала в ассенизаторскую машину, стоящую возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте происшествия

В дорожно-транспортном происшествии пострадала пассажирка «Тойота Карины» — 24-летняя подруга школьницы. Девушки всю ночь пили спиртное, а затем решили покататься по селу Армизонское.

Как выяснилось, девочка взяла автомобиль у брата, который в это время был в Тюмени. Права управления транспортом она в силу возраста, однако прошла обучение в автошколе. Показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Информация о ДТП с подростком за рулём подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, обучавшую кандидата в водители.