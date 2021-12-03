Монтевидео, 3 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу 2 декабря объявил, что посетит Конго на Рождество. Об этом 3 декабря сообщает информагентство MercoPress.

Alex Proimos Флаг Уругвая

По данным журналистов, целью поездки станет официальный визит к уругвайским военнослужащим, дислоцированным в Конго в составе миротворческой миссии ООН.

Напомним, 203 военнослужащих уругвайской армии и ВВС дислоцированы в Конго (Монуско) в рамках миссии ООН. Военные входят в состав группы по борьбе против незаконных вооруженных формирований.

Лакалье отправится в страну 23 декабря вместе с министром обороны Хавьером Гарсиа. Будет ли президент встречаться с правительством Конго, не сообщается.