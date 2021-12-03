Красноярск, 3 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края назначена Ирина Брежнева. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в краевом правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Последние шесть лет Брежнева работала заместителем руководителя указанного агентства. До этого она была заместителем начальника управления информационной политики губернатора края.

Ирина Брежнева имеет юридическое образование. К новым обязанностям она приступила 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае уходит в отставку министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев.

Читайте также: Красноярский министр промышленности, энергетики и ЖКХ уходит в отставку