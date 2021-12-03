Москва, 3 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В сети появилось видео с места стрельбы, которая произошла из-за дорожного конфликта в центре Москвы. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

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Инцидент произошёл на 2-й Брестской улице. В ходе дорожного конфликта водитель иномарки открыл стрельбу в оппонента, предположительно, из травматического пистолета. Злоумышленник задержан.

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