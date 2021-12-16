Сеул, 3 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. У кандидатов в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывшего генерального прокурора страны Юн Сок Ёля и от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 ноября по 2 декабря среди 1000 человек, за Юн Сок Ёля и Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать по 36% респондентов.

По сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе, кандидат от Демократической партии «Тобуро» набрал 5% голосов, а кандидат от партии «Сила народа», напротив, потерял 6% голосов.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (по 5%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 38%. Не одобряют деятельность президента 55% опрошенных.

Уровень поддержки ведущей оппозиционной партии «Сила народа» составил 35%, а правящей Демократической партии «Тобуро» — 34%.