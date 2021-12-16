Уровень поддержки политики главы Южной Кореи вырос до 38% — опрос
Сеул, 3 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. У кандидатов в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывшего генерального прокурора страны Юн Сок Ёля и от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна равные шансы на победу на предстоящих выборах. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 30 ноября по 2 декабря среди 1000 человек, за Юн Сок Ёля и Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать по 36% респондентов.
По сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе, кандидат от Демократической партии «Тобуро» набрал 5% голосов, а кандидат от партии «Сила народа», напротив, потерял 6% голосов.
За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (по 5%).
Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 38%. Не одобряют деятельность президента 55% опрошенных.
Уровень поддержки ведущей оппозиционной партии «Сила народа» составил 35%, а правящей Демократической партии «Тобуро» — 34%.