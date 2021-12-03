Тбилиси, 3 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Грузии поддержали внесение изменений в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Urosario.edu.co Бюджет

В принятом в окончательном чтении проекте бюджета решено увеличить прогнозный рост экономики с 7,7% до 10%. Планируемый объём ВВП по итогам года увеличен с 57,2 млрд до 58,7 млрд лари (до $18,8 млрд).

Ожидаемый дефицит бюджета в проекте предлагается снизить с 7,7% до 6,7%. Объём предполагаемых доходов увеличен до 12,5 млрд лари ($4 млрд). Основная часть дополнительных средств направлена на здравоохранение.

Напомним, в начале 2020 года, когда стали вводить карантинные ограничения, объём внешнеторгового оборота Грузии начал падать. Ситуация изменилась в лучшую сторону для страны с апреля 2021 года. Объемы экспорта, по данным Грузстата, растут в основном благодаря продаже за рубеж полезных ископаемых, вина и минеральной воды.